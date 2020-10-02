В Финском заливе нашли и обезвредили 12 мин времен Великой Отечественной войны

Обезвреживание мин в районе Финского залива было плановым. Фото: Средне-Невский судостроительный завод.

Экипаж морского тральщика Балтийского флота в ходе операции по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива 2 октября с помощью штатного оборудования обнаружил 12 якорных мин времен Великой Отечественной войны. Взрывные устройства были обезврежены прямо на месте экипажем тральщика Балтийского флота «Александр Обухов». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Специалисты при помощи телеуправляемых роботизированных аппаратов, с учетом плохой видимости под водой, детально обследовали и выявили опасные находки как гальваноударные якорные мины. Для выполнения задания экипаж корабля использовал новейшее оборудование - подкильная гидроакустическая станции «Александрит» и телеуправляемый аппарат «Си Скан» помогли в выполнении операции.

Обезвреживание мин в районе Финского залива было плановым.

«Александр Обухов» - уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Данная технология в российском военном кораблестроении была применена впервые. В отличие от стали, стеклопластик позволил снизить массу судна, но при этом сохранить его прочность и увеличить срок службы. «Александр Обухов» - первый корабль противоминной обороны нового поколения.