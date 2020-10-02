"Президент обессилен": В окружении американского лидера рассказали, как Трамп заболел коронавирусом

Трамп заболел коронавирусом Фото: REUTERS

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп плохо себя чувствует со среды, 30 сентября. Первоначально окружение американского лидера связало это с усталостью из-за графика предвыборных мероприятий. Однако в пятницу, 2 октября, Трамп на своей странице в twitter заявил о том, что он и его жена заразились коронавирусной инфекцией.

О том, что президент испытывает недомогание, также сообщило агентство Bloomberg. "По словам одного знакомого с ситуацией лица, казалось, что президент обессилен", - отмечается в материале.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после того, как Дональд Трамп объявил о своей болезни, нефть снизилась в цене на 2%. Теперь фьючерсы на нефть марки Brent снизилась на 1,98% до 40,12 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI опустилась на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель.