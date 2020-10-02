Как болезнь Трампа повлияет на президентские выборы, рассказал эксперт Фото: REUTERS

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Эта новость вызвала огромное количество обсуждений. Многие даже стали говорить, что это хитрый ход Трампа перед президентскими выборами.

Однако эксперты не поддерживают эту теорию.

- Не думаю, что кто-то будет играть с такой вещью как болезнь. Тем более коронавирус, тем более в таком возрасте. Это из разряда фантастических измышлений, - заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире радио "Комсомольская правда".

Болезнь, безусловно, скажется на президентской кампании Трампа. Ему пришлось отменить все намеченные встречи. Как будут проходить дебаты, пока неизвестно.

- Колеблющиеся избиратели, скорее, воспримут эту болезнь как подтверждение его некомпетентности. Его критиковали за то, что он принимал неправильные решения в отношении эпидемии, что допустил такой гигантский размах этой эпидемии в США. И теперь в результате всего и сам заболел, - подчеркнул эксперт.

Рогулев добавил, что ситуация с коронавирусом в США пока никак не улучшается. Поэтому все "критические стрелы" направлены против на действующего руководства страны и конкретно Трампа.

- Конечно, преимущество на стороне Байдена. Но оно минимальное. Трамп все равно может при определенной ситуации выиграть, - заключил эксперт.