Более 100 работ подано на Всероссийский конкурс СМИ «Созидание и развитие»

Для СМИ стартовал конкурс «Созидание и развитие» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пятый Всероссийский конкурс средств массовой информации по лучшему освещению передовых практик в сфере строительства и ЖКХ "Созидание и развитие" в 2020 году за несколько дней подано уже более 100 работ. Об этом сообщается на официальном сайте Минстроя РФ.

Для участию приглашаются как федеральные, так и региональные, и муниципальные СМИ, а также журналисты, которые освещали темы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства России. Важной деталью, которая приветствуется в работах конкурсантов, является особое внимание со стороны прессы к реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", стартовавшего в 2019 году.

С каждым годом число участников важного мероприятия только растет. Так, в этом году больше всего работ было подано московскими СМИ, а также участниками из Татарстана и Бурятии, Алтайского края, Свердловской, Иркутской, Липецкой области, Пензенской и Орловской областей.

Напомним, конкурс проводится Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ". Подать свои работы для участия можно до 7 октября 2020 года включительно. После подведения итогов состоится церемония награждения победителей. В ноябре в Москве им вручат ценные подарки и призы за освещение важных и значимых событий в сфере строительства.