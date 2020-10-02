Рамзан Кадыров обратился к Алексею Навальному

Рамзан Кадыров призвал Навального к сдержанности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечнской республики Рамзан Кадыров осудил слова Алексея Навального, обвинившего президента России Владимира Путина в «отравлении».

В своем телеграм-канале Кадыров отметил, что слова Навального безосновательны. Он подчеркнул, что президент России толерантно относится к основателю Фонда борьбы с коррупцией.

«В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь», — написал глава Чечни.

Он отметил, что президент РФ сдерживает противников оппозиционера. Кадыров посоветовал Навальному перестать пиариться и преследовать личные цели в сложившейся вокруг него ситуации, назвав блогера «игрушкой в руках тех, кто желает развала России».

«Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска», — отметил Кадыров.

Напомним, что оппозиционер был госпитализирован в омскую больницу из аэропорта 20 августа. В Омске был экстренно посажен самолет на котором летел Навальный из Томска в Москву. Врачи, сделав анализы, предположили, что у блогера произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее изменение уровня сахара в крови. Никаких следов отравляющих веществ анализы не показали. По просьбе семьи было принято решение спецбортом направить его в Берлин, где врачи клиники Шарите продолжили лечение оппозиционера.

2 сентября ФРГ заявила, что пациент был якобы отравлен боевым веществом из серии «Новичок». Москва в свою очередь запросила данные экспертов Германии, на основании которых были сделаны подобные выводы. Генеральная прокуратура России трижды направляла запрос, но ответа ни на один до сих пор не получено.

7 сентября Навальный вышел из комы, 23 сентября он был выписан из стационара больницы.