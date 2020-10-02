Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и предметов культа

Ценные предметы были задержаны таможней ФРГ и находится в таможенном управлении Минфина страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 2,9 тысячи икон и предметов культа Германия намерена вернуть России. Об этом официально заявил Берлин 2 октября.

Ценные предметы были задержаны таможней ФРГ и находится в таможенном управлении Минфина страны.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов) сказал, что сроки передачи пока не установлены. Предметы культурного наследия должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры, сообщает РИА Новости.

«Посольство рассчитывает до конца текущего года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке», - уточнили в дипмиссии.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Германия конфисковала на своей границе около 3 тысяч икон, которые были нелегально вывезены из РФ. Минкульт России предоставил ФРГ доказательства российского происхождения предметов старины.

В 2019 году на родину была возвращена скрипка Страдивари, которую незаконно пытался вывезти из России иностранный гражданин.