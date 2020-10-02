Врач объяснила, как улыбка и смех помогают укрепить иммунитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смех продлевает жизнь – это известный факт. Врач объяснила почему: оказывается в борьбе за продолжительность жизни и отсутствие болезней может участвовать и улыбка.

Даже натянутая улыбка приводит к выработке эндорфина- гормон счастья. Он помогает восстановить кислотно-щелочной баланс в организме, что подстегивает иммунную систему работать более активно. Именно поэтому к позитивным и улыбчивым людям реже «цепляются» вирусные заболевания.

Еще один важный фактор - во время смеха у человека также сокращаются мышцы живота и брюшной стенки. Значит, подтягивается пресс и массажируются внутренние органы.

- Это приводит к активной циркуляции крови. С сердца снимается повышенная нагрузка. Кстати, сердце тоже задействовано во время смеха, за счет работы диафрагмы происходит его непрямой массаж. По аналогии задействована и бронхолегочная система. По этой причине люди, которые часто выражают радостные эмоции, реже сталкиваются с респираторными заболеваниями, - объяснила NEWS.ru терапевт и психолог Ольга Бурлакова.