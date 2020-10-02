Нормальный, крупненький: Виктор Рыбин рассказал о новорожденной внуке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Виктор Рыбин поделился радостной новостью – 1 октября он стал дедушкой. Внука подарила дочь Мария, она родила кроху, ростом 54 сантиметра.

Артист принимает поздравления, мальчик – настоящий богатырь, удался и ростом и вес отличный – 3800.

А вот назвать имя внука Виктор Рыбин пока не может, дочка запретила рассказывать, как назвала сына. Опасается дурных примет.

Кроху звездный дедушка пока не видел.

- Нас вообще не пускает пока Маша. Сейчас нельзя. Тем более, сейчас такая ситуация, все стараются соблюдать меры предосторожности, - рассказывает Виктор рыбин Пятому каналу.

Мария сейчас в роддоме в Долгопрудном, учитывая особый эпидемиологический режим, посетителей, даже самых близких, не пускают.

Но через неделю, когда маму и новорожденного выпишут, дедушка планирует посмотреть кроху.

Мария – дочь Виктора Рыбина от первого брака. В союзе с Натальей Сенчуковой у него родился сын.