Минздрав старается не отзывать медиков из отпусков для борьбы с коронавирусом

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Минздрав старается не отзывать врачей из отпусков для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Нет, из отпусков мы стараемся никого не отзывать, - сказал он журналистам.

Ранее Мурашко сообщил, что в России на сегодняшний день достаточно коек для приема пациентов с COVID-19.

Напомним, сейчас коронавирус продолжает набирать обороты. За последние сутки в России выявили 9 412 новых случаев заражения. Среди них 27,1% пациентов не имеют никаких симптомов.

Академик РАН Виталий Зверев предполагает, что борьба с коронавирусом может затянуться до 2021 года. При этом эксперт отметил, что предстоящие вспышки заболеваемости не будут такими сильными. Отчасти это связано с тем, что примерно 40% населения уже имеют иммунитет к инфекции. По словам академика, спада заболеваемости можно ожидать в январе-феврале 2021 года. Тогда снизится сезонная активность заболеваемости. Зверев также отметил, что сейчас вводить серьезные ограничительные меры не стоит.