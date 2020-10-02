СК устанавливает обстоятельства смерти журналистки Ирины Славиной у здания МВД в Нижнем Новгороде

СУ СК установил личность погибшей у здания МВД в Нижнем Новгороде Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде в пятницу, 2 октября, тело умершей женщины было обнаружено перед зданием главного управления МВД региона.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, погибшая - Ирина Мурахтаева. На данный момент следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.

- Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия, - сообщили в ведомстве.

Ирина Мурахтаева - нижегородский журналист, главный редактор местного портала "Коза-пресс". Писала под псевдонимом Ирина Славина.

Ранее 2 октября стало известно, что в Нижнем Новгороде здания главного управления МВД по Нижегородской области на улице Горького найдено тело покончившей с собой женщины.