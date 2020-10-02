Следователи устанавливают обстоятельства смерти журналистки Ирины Славиной у здания МВД в Нижнем Новгороде

СУ СК установил личность погибшей у здания МВД в Нижнем Новгороде Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде в пятницу, 2 октября, перед зданием главного управления МВД по области было обнаружено тело умершей женщины. Она покончила с собой.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, погибшая - Ирина Мурахтаева. На данный момент следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка. Следователями также назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна установить психическое состояние женщины.

В СУ СК также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что смерть женщины якобы связана с проведенными у нее накануне обысками.

- Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия, - сообщили в ведомстве.

Ирина Мурахтаева - нижегородский журналист, главный редактор местного портала "Коза-пресс". Писала под псевдонимом Ирина Славина.

Ранее 2 октября стало известно, что в Нижнем Новгороде здания главного управления МВД по Нижегородской области на улице Горького найдено тело покончившей с собой женщины.