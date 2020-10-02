«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»: в Новосибирске тестируют даже ночью

Фото: Минздрав России

Экспресс-тестирование проходило в Искитиме, Бердске, Оби, Куйбышеве, Новосибирске. Свой ВИЧ-статус уже узнали более 400 человек. 2 октября в рамках акции также пройдет ночное экспресс-тестирование на ВИЧ перед зданием ж/д вокзала «Новосибирск-Главный» с 22:00 до 01:00.

Фото: Минздрав России

Главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1», Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД Лариса Позднякова рассказала, что Новосибирская область принимает участие в акции уже третий раз:

- Это очень важное мероприятие, поскольку мы привлекаем к проблеме распространения ВИЧ-инфекции внимание всего населения, и люди охотно идут сдавать тест на ВИЧ. Сегодня это культура поведения человека. Мы привлекаем к решению проблемы ВИЧ/СПИДа и власть, так как это заболевание – социальная проблема. И решать мы ее должны все вместе, сообща. Это задача не только медицинского сообщества, но и всей общественности, социальных служб, образования и многих других.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Могут ли из-за ВИЧ уволить с работы?

Нет. ВИЧ-положительные люди имеют те же права, которые имеют люди без диагноза ВИЧ-инфекция. И это оговорено законом: Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Фото: Минздрав России

* Статья 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных

Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в организации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские организации, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Фото: Минздрав России

Есть перечень профессий, где обследование (а не запрет работать) на ВИЧ обязательно. Это в основном медицинские специальности.

Единственным законным поводом, согласно которому могут уволить с работы, является тот факт, что вы физически не можете выполнять свои должностные полномочия. Но для подобного действия необходимо решение медицинской комиссии.

* ст. 81 КЗоТ.

ВИЧ положительный человек на рабочем месте или где-либо не представляет опасности для окружающих, и дискриминация их на основании заболевания — полное нарушение прав и свобод.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Акция пройдет в Омской области

С 3 по 7 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Омской области: Таре, Исилькуле, Омске, Таврическом, Калачинске. Тестирование займет всего 15 минут. Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru