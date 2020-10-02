В Госдуме отметили ухудшение позиций Трампа из-за заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

В Госдуме оценили, как заболевание коронавирусом скажется на позициях Дональда Трампа в предвыборной гонке. Белый дом подтвердил заражение президента и его супруги Мелании Трамп.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк полагает, что данные новости могут подорвать рейтинг действующего президента.

- Положительный тест на коронавирус у президента США Дональда Трампа и его супруги может внести серьезные коррективы в ход предвыборной гонки, — цитирует ФАН слова депутата.

Сложившаяся ситуацию дает Джо Бадену, противнику Трампа, возможность «сыграть» на данном факте. Дональд Трамп не раз заявлял, что американцам удалось переломить рост эпидемии и рапортовал об успехах в борьбе с COVID-19.

Он редко появлялся на публике в маске, «было похоже, что Трамп бравирует игнорированием мер предосторожности».

- Теперь же Трамп продемонстрировал уязвимость и подорвал имидж глава США продемонстрировал уязвимость и подорвал имидж «крутого парня», смотрящего свысока на любых противников, — заключил парламентарий.