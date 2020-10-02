Владимир Быстров: «Как тренер Семак круче Тедеско, но будет ничья»

Семак играл под руководством великих тренеров, а когда пришел в «Зенит», взял разваленную команду и сделал ее чемпионом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Кого я считаю более сильным тренером? Семака конечно, - рассказал Владимир Быстров в интервью «КП». - Человек играл под руководством великих тренеров, а когда пришел в «Зенит», взял разваленную команду и сделал ее чемпионом. Пришел в трудную минуту, туда, где много акул плавало, но ему удалось сделать коллектив и держать команду. А какие титулы выиграл Тедеско? Даже в «Шальке»? У него команда играет с перепадами – то очень хорошо, то очень неважно. Так что какие могут быть вопросы?»

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится 3 октября. Ранее эксперт «Матч ТВ» дал прогноз, что «Дерби двух столиц» завершится вничью. «Ровный матч, - заявил Владимир Быстров. - Обе команды наверху. «Спартак» играет дома, у «Зенита» серьезный состав. Многое будет зависеть от настроя команд, от того внутреннего ощущения каждого футболиста, кому победа важнее. Но в итоге я думаю будет ничья».