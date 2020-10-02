Владимир Быстров: «Фраза Федуна «Судите нас как Зенит» и мы станем чемпионами»? Так он и стал так чемпионом в 2017-м»

Владимир Быстров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце прошлого сезона Федун после нескольких спорных решений арбитров предложил хештег «Судите нас как Зенит» и мы станем чемпионами».

«Так он уже и стал так чемпионом. В том сезоне «Спартак» судили как «Зенит», а «Зенит», как «Спартак». Но всю свою карьеру я слышу разговоры о судействе. В одном клубе я слушаю одни претензии, в другом – другие. Это нормально, споры и разговоры про то, как судьи кого-то «прибивают», всегда были и будут. Вот только мне одно непонятно, почему ошибается ВАР. Но мы только в начале развития, у нас нет столько камер и таких технических возможностей, как в Англии. И я думаю, что с каждым туром скандалов будет все меньше», - заявил в интервью «КП» Владимир Быстров, выступавший в свое время из за «Зенит» и за «Спартак».