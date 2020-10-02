Владимир Быстров: «Когда вернулся из «Спартака» в «Зенит», мне писали «Гори в аду»

Владимир Быстров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«На самом деле они (руководство «Зенита» в то время – ред.) и меня хотели продать, и Гарика и Шаву (Денисова и Аршавина – прим. Ред.) . Но вовремя пришел «Газпром» и вмешался в эту ситуацию. Я просто чуть-чуть раньше ушел. Все дело в деньгах. Это был самый крупный трансфер на тот момент. Быстренько продали бы всех троих – это были бы сумасшедшие деньги. А потом через пару недель уже бы продали клуб «Газпрому». То есть и там и там бы наварились. И все довольны», - рассказал Быстров.

Также эксперт «Матч ТВ» вспомнил, как его возвращение в «Зенит» воспринял «Вираж» - самые активные и радикальные фанаты питерского клуба.

«Вираж», да, ненавидел. А я с этим что мог поделать? У них своя правда, история, принципы и традиции. А у меня своя карьера и своя жизнь. Зато теперь на стадионе есть своя песня, я прихожу с удовольствием слушаю (Фанаты «Зенита» сочинили песню со словами «Никогда не лги, не предавай и не будь свиньей» - прим ред.). Ни про одного футболиста столько не поют, сколько про меня. Разве это не слава? – рассказал Быстров.

Кроме того, бывший футболист «Зенита» вспомнил баннеры, которыми его встречали болельщики. «Баннер «Его голы не считаются» - самый безобидный из них. Там было намного приятнее баннеры. «Гори в аду», например. И на арке я висел повешенный. Многое было. Все помню. Но «Вираж» - это еще не весь клуб. Я общался с теми болельщиками, кто меня поддерживал, и их было больше. И я абсолютно нормально относился и к тем и к другим – у каждого есть право на свое мнение», - заявил герой самого скандального трансфера.