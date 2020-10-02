Патрушев: Россия не намерена вмешиваться в американские выборы

Николай Патрушев Фото: материалы пресс-служб

В рамках встречи Патрушев заверил О'Брайена в том, что Россия не намерена вмешиваться в американские выборы.

"С обеих сторон подтверждено отсутствие намерений вмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в контексте избирательных процессов в России и США", - сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин.

Собеседники договорились продолжать реализацию инициатив Путина по созыву саммита государств - постоянных членов Совбеза ООН. Также ожидается, что регулярны обмен мнениями по линии совета безопасности в дальнейшем будет продолжен.

Также обсуждались вопросы укрепления международной безопасности, контроля над вооружением и ситуация в Нагорном Карабахе. Аношин отметил, что Россия и США на данный момент совпадают во мнениях о военном конфликте в Нагорном Карабахе.

Отметим, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне позиции Москвы и Вашингтона по Нагорному Карабаху совпадали не во всем. Об этом в четверг, 1 октября, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.