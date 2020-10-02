Армения назвала число раненых при обстреле Степанакерта Фото: REUTERS

Армения заявила о том, что в результате обстрела силами азербайджанских военных в столице Нагорного Карабаха Степанакерте оказались ранены десять сотрудников спасательной службы Карабаха. Об этом 2 октября сообщили в Армянском едином информационном центре.

- Сейчас их жизням не грозит опасность, - говорится в посте на странице организации в Facebook.

Согласно заявлению Еревана, в Степанакерте оказалось частично разрушено здание спасательной службы. Там выбиты окна, сломаны стены, а также повреждены автомобиле.

В свою очередь в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня заявили, что в азербайджанском городе Тертере неподалеку от линии соприкосновения упали более 2 тысяч снарядов, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Нагорном Карабахе продолжается противостояние Армении и Азербайджана. Кремль призвал каждую из воющих сторон как можно скорее прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, чтобы решить ситуацию дипломатически и сохранить жизни людей.