Как пластическая операция влияет на судьбу человека, объяснила астролог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медиум и ведический астролог Анна Гехман рассказала, как пластические операции влияют на судьбу человека.

Она советует несколько раз подумать, прежде чем решиться изменить то, что дано судьбой. Мало кто задумывается, что после изменения формы носа, ушей или рта, меняется характер человека.

- Еще в древности люди видели связь между чертами лица и нравом человека. Эта наука называется физиогномика, позволяет определить черты личности, ее сильные и слабые стороны, - рассказывает экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

После применения пластики связь между чертами лица и характером нарушается, уверяет медиум и приводит пример. Если у человека оттопырены уши, как правило такие люди смотрят на мир через розовые очки. Им сложно зарабатывать и найти себя.

- Изменение формы ушей для такого человека будет спасением, жизнь станет рациональнее. Есть и обратные ситуации: длинный нос — признак импульсивности, эмоциональности, чувствительности и творчества. Изменение этой формы носа для творческого человека может повлечь непредвиденные результаты. Такому человеку будет гораздо сложнее проявить себя в профессии, — цитирует слова Гехман Пятый канал.

Любые перемены лица приведут к изменениям в сознании и судьбе. Так что решаясь лечь под нож хирурга, нужно понимать: готовы ли вы расстаться с тем, что имеете в настоящий момент.