Анджелину Джоли обошла модель: опубликован рейтинг Forbes самых высокоплачиваемых актрис мира в 2020 году

В 2020 году первая строчка рейтинга досталась колумбийско-американской актрисе и модели, звезде сериала Modern Family Софии Вергара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Журнал отметил, что в сумме представительницы рейтинга заработали на 20% меньше, чем актрисы в 2019 году. Также большая часть актрис этого года получила существенную часть дохода от стриминговых сервисов и телевидения, а не от традиционных кинорелизов.

В 2020 году первая строчка рейтинга досталась колумбийско-американской актрисе и модели, звезде сериала Modern Family Софии Вергара. За этот год она заработала 43 миллиона долларов.

Известная актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли заняла в рейтинге второе место. Ее заработок в 2020 году составил 35,5 миллиона долларов.

Тройку лидеров замыкает израильская актриса и модель Галь Гадот, сыгравшая в 2020 году в картине "Чудо-женщина:1984". Сумма ее дохода в этом году составляет 31,5 миллионов долларов.

В десятку рейтинга Форбс также вошли Мелисса Маккарти (25 миллионов долларов), Мерил Стрип (24 миллиона долларов), Эмили Блант (22,5 миллиона долларов), Николь Кидман (22 миллиона долларов), Эллен Помпео (19 миллионов долларов), Элизабет Мосс (16 миллионов долларов) и Виола Дэвис (15,5 миллиона долларов)