В США ввели санкции против главы МВД Белоруссии и секретаря ЦИК

Минфин США ввел санкции против чиновников Белоруссии, включая официальных лиц республики.

Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами американского ведомства, в санкционный список попали глава МВД Юрий Караев, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, а также заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, замглавы МВД Александр Барсуков, заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.