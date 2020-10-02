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Политика

В США ввели санкции против главы МВД Белоруссии и секретаря ЦИК

Включение в черный список означает заморозку активов в Америке
Юлия КЕКОВА
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Минфин США ввел санкции против чиновников Белоруссии, включая официальных лиц республики.

Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами американского ведомства, в санкционный список попали глава МВД Юрий Караев, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, а также заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, замглавы МВД Александр Барсуков, заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.