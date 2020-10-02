У Трампа проявились кашель и температура

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заразился коронавирусом, а теперь у него начали проявляться симптомы заболевания.

Сообщается, что у главы государства наблюдаются кашель и повышенная температура тела. Об этом стало известно Vanity Fair.

Впрочем, пресс-секретарь Белого дома говорит, что Трамп чувствует себя хорошо, пребывает в хорошем настроении, и напряженно работает, несмотря на недуг он продолжит выполнение своих обязанностей на самоизоляции.

Напомним, ранее сайт KP.ru писал о заражении коронавирусом советницы Дональда Трампа Хоуп Хикс. Она сопровождала его в предвыборных поездках по Штатам.

Также сообщалось, что твит на официальной странице американского лидера с известием о заражении коронавирусом президента и его супруги собрал несколько сотен тысяч лайков, а также большое количество ретвитов и комментариев всего за несколько часов с момента его публикации в социальной сети.