Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 3 октября 2020 года

Навальный раскритиковал омских врачей, которые оказали ему первую помощь Фото: REUTERS

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный, ранее выписанный из берлинской клиники "Шарите", проходит в Германии курс реабилитации. По данным на 3 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального стремительно улучшается. По его собственному признанию, еще недавно он не узнавал людей вокруг и "не понимал, как разговаривать", но сейчас быстро восстанавливается и активно делится с подписчиками и СМИ собственными оценками произошедшего.

Впрочем, экстравагантное содержание этих оценок ранее уже дало повод пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову отметить, что источником вдохновения Навального вероятно служат приписанные к российскому оппозиционеру агенты ЦРУ. В ответ блогер пообещал подать на представителя Кремля в суд.

Далее Навальный раскритиковал омских врачей, которые оказали ему первую помощь. В частности, блогер заявил в интервью немецкому журналу Spiegel, мол, главврач Александр Мураховский хотел его смерти, сравнив последнего с тайным агентом. Это высказывание удостоилось резких оценок как со стороны медицинского сообщества, так и общества в целом. Довольно емко резюмировал журналист Владимир Познер: если бы хотели убить, то точно преуспели бы.

- Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно, - напомнил Познер.

А в Профсоюзе работников медицинской помощи отметили, что этими словами "оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине":

- Несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена, - говорится в заявлении.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила в ходе пресс-конференции, что Евросоюз вернется к обсуждению ситуации с Навальным после доклада ОЗХО по этому делу. Напомним, Россия неоднократно отправляла в ОЗХО обоснованные запросы о сотрудничестве в расследовании, а также призывала Берлин напрямую поделиться результатами обследования оппозиционера. Однако ответа Москва пока не дождалась.

Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Первую помощь блогеру оказали в омской Больнице скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родных, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите», откуда 23 сентября Навального выписали: его состояние улучшилось настолько, что необходимость в неотложной медицинской помощи отпала.