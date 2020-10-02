Стал известен победитель международного конкурса на разработку территории вокруг "Самара Арены"

"Самара Арена" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 октября подведены итоги международного конкурса на разработку концепции развития территории, которая прилегает к стадиону "Самара Арена". Победителем стала команда АО "КПМГ", куда входят московские и самарские архитекторы, а также итальянская компания LAND Srl.

- Вы буквально всех членов жюри поразили глубиной проработки, хотя условия задания этого не предполагали, - похвалил лидеров губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На втором месте оказался консорциум ООО "Дреес и Зоммер". Третью строчку занял "АйЭнДи Аркитектс". Замыкают четверку финалистов представители "Аврора Групп".

Главная цель конкурса, в котором приняли участие 127 претендентов из 28 стран - эффективное использование инфраструктуры, созданной для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Планировка территории вокруг спортивного сооружения вопроса важный и давно обсуждаемый. Площадь ее составляет более 240 гектаров.

Теперь каждый проект лауреатов будут дорабатывать в соответствии с замечаниями членов жюри и новыми предложениями. После этого их передадут властям для дальнейшей разработки и реализации.