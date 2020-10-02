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Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Дональда Трампа: еще у двух человек в Белом доме выявили коронавирус

Ранее стало известно. что президент инфицирован covid-19
Юлия КЕКОВА
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Еще у двух человек в Белом доме выявили коронавирус

Еще у двух человек в Белом доме выявили коронавирус

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Белом доме США выявили еще два случая заражения коронавирусной инфекцией среди персонала.

Сообщается, что covid-19 подтвердился у сотрудника пресс-службы и у одного из журналистов. Об этом стало известно CNN.

Накануне стало известно, что covid-19 выявлен у американского лидера Дональда Трампа и его супруги. У него проявились кашель и температура, о в цели самочувствие хорошее. Тем временем кандидат в президенты Джо Байден, который участвовал с Трампом на дебатах тоже сдал анализ - короновоирус у него не выявили.

Распространение коронавируса в мире