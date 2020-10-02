Росстат: в августе смертность от коронавируса в России снизилась на треть Фото: REUTERS

В России, по информации Федеральной службы государственной статистики, уровень смертности населения от коронавирусной инфекции за август 2020 года значительно снизился по сравнению с июлем.

Как следует из данных ведомства, общее число летальных исходов от covid-19 в стране за последний летний месяц в этом году достигло 3 222, что на 36,5% меньше, чем в июле текущего года.

Отмечается, что коронавирус предполагается именно как основная причина смерти пациентов в 641 случае, что также меньше, чем в предыдущем месяце.

Сопутствующее заболевание, которые вызывала инфекция у больных, часто способствовала проявлению осложнений, в результате чего ускорила смерть 1 078 пациентов. Еще в 2 522 случаях "ковид" являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти инфицированного человека.

Что касается общего уровня смертности в России 2020 и 2019 годов, то в текущем число умерших увеличилось на 9,6%. В этом году умерли 157,181 тысяча граждан.