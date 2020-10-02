Погибшая у здания МВД журналистка еще год назад задумывалась о суициде

Следственный комитет подтвердил, что скончавшаяся - Ирина Мурахтаева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Погибшая у здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде журналистка, главный редактор местного интернет-издания Ирина Славина (Мурахтаева) еще год назад задумывалась о суициде.

Так, на странице в Фейсбуке летом 2019 года она рассуждала о своем уходе, о чем и написала в посте. В комментариях под записью многие писали ей о необходимости одуматься, ведь "у вас же дочка".

Запись погибшей с мыслями о суициде. Фото: скрин записи с Фейсбука

Напомним, ранее сообщалось, что 2 октября на улице Горького в Нижнем Новгороде рядом со зданием прохожие обнаружили тело погибшей женщины. Позже в СУ СК подтвердили, что скончавшаяся - Ирина Мурахтаева. В журналистике она была известна под псевдонимом Славина. Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах и причинах ее смерти, проводится доследственная проверка.

Тем временем случившееся для kp.ru прокомментировал президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров. Подобные действия, по мнению эксперта, больше напоминают поступки фанатиков, которые могут быть связанные с сектами.