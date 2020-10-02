Трампу сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса

Президент США Дональд Трамп ушел на карантин из-за коронавируса Фото: REUTERS

Личный врач главы Белого дома Шон Конли рассказал журналистам, чем лечит заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа , и как себя чувствует его высокопоставленный пациент.

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В пятницу валютные качели снова поменяли направление движения. Рубль после недолгого укрепления стал дешеветь. Под конец торгов курс доллара превысил 78 рублей. И все это на фоне одной новости – болезни президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что подхватил коронавирус. Казалось бы, причем тут американский президент и российский рубль? Но связь все-таки есть (подробности).