Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании еще двух женщин

Харви Вайнштейн Фото: REUTERS

Осужденному за сексуальные преступления некогда влиятельному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в шести эпизодах изнасилования по отношению к еще двум женщинам, передает агентство Reuters со ссылкой на окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.

По данным следствия, одну потерпевшую американский кинопродюсер насиловал в одном из отелей Беверли-Хиллз около 15 лет назад – в период с сентября 2004 года по сентябрь 2005-го. Обвинения по другим эпизодам касаются событий примерно десятилетней давности: вторая предполагаемая жертва Вайнштейна утверждает, что он принуждал ее к близости вопреки ее воле в ноябре 2009 года и ноябре 2010-го.

Если уже осужденного Харви Вайнштейна признают виновным по всем шести эпизодам, ему может грозить до 140 лет тюрьмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года его приговорили к 23 годам тюрьмы. Стоит отметить, что Харви Вайнштейн стал первой жертвой громкого сексуального скандала в Голливуде, потом обвинения в старых прегрешениях посыпались на многих знаменитых актеров и режиссеров.