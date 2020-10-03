Вирусолог объяснил, почему коронавирус «любит» осень

С началом сентября в России снова стало расти число новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом сентября в России снова стало расти число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почему коронавирус «любит» осень, в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор вирусолог Сергей Нетёсов. Он отметил, что эпидемиологи понимают, по каким причинам происходит такой рост.

– Здесь смешались вместе несколько факторов. Один из них – то, что люди расслабились, они посчитали, что уже все, волна спадает, можно начать по одиночке потихонечку маски не носить. Как выяснилось, сделано это было не по одиночке, а массово. И сейчас до сих пор мы на улицах видим, что больше половины людей маски не носят. Хотя ходят довольно близко друг к другу, – говорит профессор.

– Второй момент – возобновились занятия в школах, в университетах. Это не сразу дало всплеск, но сейчас видно, что это тоже дает всплеск. И оно дает не просто потому, что занятия возобновились, а потому что там, внутри университетов, и особенно внутри общежитий, люди маски не носят и руки моют редко. На самом деле маски гораздо более эффективны, чем это думали раньше. И это видно по ситуации, которая у нас была летом. И это было видно по той же самой Италии, где, когда ввели штраф за неношение масок, буквально в течение трех недель очень сильно понизилось число ежедневно заболевающих людей. Так что эти вещи – это и есть факторы повышения заболеваемости, – пояснил вирусолог.

Сергей Нетёсов также ответил на вопрос, почему инфекция стала активнее распространяться с приходом осеннего похолодания.

– На всех поверхностях вирус убивается ультрафиолетом очень хорошо. Когда у нас было солнечное лето, а в этом году было особенно солнечное, он на всех поверхностях убивался очень быстро. А сейчас у нас, например, солнца нет уже почти третью неделю. Понятно, что он живет на всех поверхностях гораздо дольше, чем раньше. А мы за них хватаемся, а потом трогаем лицо. И вот так и происходит заражение. Это естественным образом объяснимая ситуация, – подытожил профессор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве столичные власти в конце сентября попросили уйти на самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет, жителей с хроническими болячками, беременных и только что родивших женщин, продлили школьникам осенние каникулы до двух недель, а тем, кто трудится в офисах, рекомендовали перейти на удаленку. Но с 5 октября работа из дома вновь станет обязательной для многих москвичей.