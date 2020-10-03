Помощника президента Абхазии задержали за нарушение границы России

Помощник президента Абхазии задержан за нарушение границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 2 октября, стало известно, что помощника президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба задержали на десять суток за нарушение границы России.

Об этом сообщил журналистам секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба, уточнив, что, по имеющейся у него информации, в пятницу Авидзба отправился в Сочи, чтобы дать показания о нарушении абхазско-российской госграницы, имевшему место 7 августа.

«Там его и задержали на десять суток. С ним самим связаться возможности не было, о произошедшем рассказали его друзья», - рассказал Сергей Шамба агентству ТАСС.

В тот день, 7 августа, в интернете появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как внедорожник протаранил ворота контрольно-пропускного пункта «Псоу» на границе России с Абхазией. Позже стало известно, что за рулем машины находился помощник президента республики Ахра Авидзба. Отмечалось, что он простоял там в ожидании разрешения проехать несколько часов, после чего и решился на таран.

А через некоторое время СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении Авидзбы действовали ограничения на выезд из-за долгов: около 300 тысяч рублей задолженности по штрафам и налогам – порядка 600 тысяч. Чиновник погасил задолженность 10 августа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия и Абхазия открыли границу 1 августа, за первые же сутки ее пересекли более 7,5 тысячи человек.