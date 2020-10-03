Ким Чен Ын пожелал Трампу поскорее выздоравливать от коронавируса

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 3 октября, северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу и первой леди Америки Меланье послание, в котором пожелал обоим супругам поскорее выздоравливать.

Глава КНДР в своем письме отмечает, что новость о заболевании коллеги из Вашингтона и его жены коронавирусом стала для него неожиданной, поэтому он решил выразить чете Трампов сочувствие.

«Я от всего сердца желаю вам и вашей супруге скорейшего полного выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть», - цитирует текст послания Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что американский лидер с супругой сдали тесты на коронавирус, результаты оказались положительными у обоих. Твит Трампа о его болезни привёл к снижению цены на нефть на 2%.

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Мировые лидеры желают коллеге скорейшего выздоровления, а СМИ критикуют за скептическое отношение к угрозе COVID-19 (подробности).