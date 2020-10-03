В СНБО рассказали, когда начнут ставить на учёт украинских пользователей «ВКонтакте»

Пользователей «ВКонтакте» на Украине будут ставить на учет Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ставить на учёт украинских пользователей популярной российской соцсети «ВКонтакте» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) планирует через шесть месяцев, именно полгода ведомству понадобится на то, чтобы разработать новую «Стратегию кибербезопасности и информационной безопасности» Незалежной.

Об этом украинскому изданию «Суспiльне» (общественное) рассказали в самом СНБО, напомнив, что доступ к российским социальным сетям с территории Украины является реальной угрозой национальной безопасности, поэтому «требует усилий по нейтрализации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, такие популярные российские сервисы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и «Яндекс» заблокированы на Украине с мая 2017 года, а президент страны Владимир Зеленский вместо того, чтобы снять блокировку, продлил запрет, введенный его предшественником.

12 сентября в пресс-центре «ВК» сообщили, что программисты соцсети смогли обойти блокировку киевских властей, и теперь она доступна для украинцев в мобильном приложении.

А 25 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пользователей «ВКонтакте» в Незалежной будут отслеживать и ставить на учет, а пока украинские специалисты вместе с зарубежными коллегами работают над тем, чтобы как можно быстрее заблокировать доступ к мобильному приложению запрещенной соцсети.