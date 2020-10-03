Стала известна дата второго запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5»

«Ангара» - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСC

В ночь на субботу, 3 октября, стало известно, когда состоится второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

«Запуск запланирован на 24 ноября», - сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце июня в «Роскосмосе» рассказали, что в результате продолжающихся работ по модернизации и дальнейшему развитию этого семейства ракет «Ангара» может стать многоразовой. Модификаций, вероятно, будет три: ракета повышенной грузоподъемности, «Ангара – А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью, и «Ангара – А5ВМ» с многоразовыми ступенями – то есть, возвращающимися.

СПРАВКА «КП»

Комплекс «Ангара» включает ракеты четырех типов: от легкого класса с грузоподъемностью от 1,7 до 3,7 тонны до тяжелого с грузоподъемностью до 28,5 тонны. В основу этих носителей положен универсальный ракетный модуль с двигателем РД-191, работающий на экологически чистых видах топлива керосине и жидком кислороде. Семейство «Ангара» создается Центром имени Хруничева.

Космический ракетный комплекс «Ангара» будет способен выводить практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Минобороны России во всем требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на геостационарную, обеспечивая гарантированную независимость отечественного военного космоса.

В ракетах-носителях «Ангара» не будут применяться агрессивные и токсичные виды ракетных топлив, что позволит существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающем к космодрому регионе, так и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара – 1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара – А5» – в декабре 2014 года.