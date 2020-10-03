Американский грузовой корабль Cygnus отправился к МКС

Корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на субботу, 3 октября, с космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить экипажу Международной космической станции (МКС) около 3,6 тонны полезного груза.

Трансляция полета ведется на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В сообщении ведомства отмечается, что космический грузовик Cygnus компании Northrop Grumman доставит на МКС продукты и предметы первой необходимости, а также оборудование для станции и приборы для научных исследований в космосе. По новому контракту с NASA, до 2024 года запланировано не менее шести запусков таких грузовых кораблей к МКС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале ноября прошлого года Cygnus доставил на орбитальную станцию духовой шкаф Zero-G Oven, с помощью которого можно разогревать еду в невесомости. Дело в том, что американские астронавты пожаловались, что у них сломались электрочайник и печка, и им приходилось пользоваться приборами российских космонавтов.