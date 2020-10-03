Байден решил не критиковать Трампа, пока тот лечится от коронавируса

Джозеф Байден и Дональд Трамп во время теледебатов Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден решил «проявить великодушие» и не критиковать своего соперника по предвыборной гонке Дональда Трампа, пока заболевший коронавирусом глава Белого дома не вылечится.

Об этом агентству Reuters сообщил не названный источник в избирательном штабе Байдена. Собеседник издания заверил, что во время болезни действующего президента претендент на его кресло в Овальном кабинете не будет публиковать агитационные ролики, в которых содержится критика в адрес республиканца.

Стоит отметить, что до президентских выборов в Штатах остался ровно месяц – они состоятся 3 ноября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что американский лидер с супругой сдали тесты на коронавирус, результаты оказались положительными у обоих. Позже в Белом доме объявили, что 74-летнего Трампа решили госпитализировать «на несколько дней» в качестве меры предосторожности, но он будет работать из президентского офиса в медцентре.

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