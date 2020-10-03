В Минздраве напомнили, как правильно носить маску от коронавируса

В Минздраве напомнили, что юбая маска лучше, чем ее отсутствие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С началом сентября в России снова стало расти число новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты утверждают, что это стало следствием того, что люди все чаще стали пренебрегать основными правилами безопасности в условиях пандемии. В частности, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Член общественного совета при министерстве здравоохранения и основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко убежден, что любая маска – одноразовая, многоразовая, с респиратором или без, даже просто сделанная своими руками из подручных материалов – лучше, чем ее отсутствие. Он также напомнил, какой стороной нужно носить защитную маску и как правильно ее использовать.

«Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Эрик Бровко также напомнил, что одноразовые маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать, многоразовые – постоянно стирать. А если какое-то время вы не собираетесь надевать маску, ее нужно положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными вещами: ключами, телефоном или кошельком.

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