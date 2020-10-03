Трамп не собирается прекращать критиковать Байдена

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп не станет отвечать своему сопернику по предвыборной гонке «взаимностью» и продолжит критиковать кандидата от демократов Джозефа Байдена, даже находясь в госпитале.

Об этом пресс-секретарь избирательного штаба занедужившего главы Белого дома Тим Мертау заявил в интервью телеканалу CNN. По его словам, в пятницу «Джо Байден воспользовался своим выступлением в Мичигане для неоднократных нападок на президента по вопросам социальной защиты, экономики и создания рабочих мест».

«И теперь Байден хочет признания своих заслуг за такое великодушие?» - возмутился Тим Мертау.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в избирательном штабе демократа сообщили, что пока Дональд Трамп лечится от COVID-19, претендующий на главный государственный пост Байден будет воздерживаться от критики в адрес действующего президента. Между тем, до президентских выборов в Штатах остался ровно месяц – они состоятся 3 ноября.

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