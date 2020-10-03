Последние новости на утро 3 октября 2020: Трампа с коронавирусом положили в больницу, а россиянам напомнили, как носить маски

«КП» – о последних новостях на утро 3 октября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 3 октября 2020 года. Президента США Дональда Трампа, у которого накануне выявили коронавирус, доставили в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Практически все американские телеканалы показали кадры, как хозяин Овального кабинета в черной защитной маске выходит из президентской резиденции в Вашингтоне, машет рукой провожающим его сотрудникам Белого дома и журналистам. А потом, на прощание подняв большой палец вверх, давая понять, что с ним все в порядке, сладится в ожидавший его вертолет.

Этой ночью стало известно, что коронавирусом заразилась его бывшая советница Келлиэнн Конуэй. Она сообщила, что сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат, но чувствует себя Конуэй хорошо, у нее только небольшой кашель.

Тем временем россиянам напомнили о необходимости носить защитные маски. Так, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор вирусолог Сергей Нетёсов в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, что одной из причин роста числа новых случаев заражения коронавирусом в России стало именно то, «что люди расслабились, они посчитали, что уже все, волна спадает, можно начать по одиночке потихонечку маски не носить».

А член общественного совета при Минздраве, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко убежден, что любая маска – одноразовая, многоразовая, с респиратором или без, даже просто сделанная своими руками из подручных материалов – лучше, чем ее отсутствие. Он также напомнил, какой стороной нужно носить защитную маску и как правильно ее использовать.

Масштабная экологическая катастрофа произошла в Камчатском крае. По словам местных жителей, на сегодняшний день, 3 октября, дно Тихого океана, как минимум на 40 километров, усеяно трупами морских существ. Предварительная причина гибели всего живого – ядовитые вещества, попавшие в воду.

И напоследок новость от ближайших соседей. В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассказали, когда они планируют начать отслеживать и ставить на учет украинских пользователей запрещённой с мая 2017 года российской соцсети «ВКонтакте». Оказывается, только через шесть месяцев: именно полгода ведомству понадобится на то, чтобы разработать новую «Стратегию кибербезопасности и информационной безопасности» Незалежной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трамп подорвал здоровье, недооценив вирус»: Как мир отреагировал на коронавирус у американского президента

Мировые лидеры желают коллеге скорейшего выздоровления, а СМИ критикуют за скептическое отношение к угрозе COVID-19 (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Почему болеет Трамп, а чихает рубль: Две причины ослабления российской валюты

В пятницу валютные качели снова поменяли направление движения. Рубль после недолгого укрепления стал дешеветь. Под конец торгов курс доллара превысил 78 рублей. И все это на фоне одной новости – болезни президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что подхватил коронавирус. Казалось бы, причем тут американский президент и российский рубль? Но связь все-таки есть (подробности).