Глава предвыборной кампании Трампа заразился коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель предвыборной кампании президента США Уильям Степинп, сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил положительный результата, как ранее американский лидер Дональда Трамп.

Как сообщает издание Politico, коронавирус у Степиена был обнаружен в пятницу, 2 октября, и протекает болезнь со слабыми симптомами, «как при гриппе».

42-летний менеджер предвыборного штаба собирается работать из дома, пока не пройдет срок карантина.

Напомним, 1 октября Трамп сообщил о том, что коронавирусом заболела его советница Хоуп Хикс, которая сопровождала американского лидера в предвыборных поездках по стране. Позже стало известно, что глава Белого дома вместе с супругой сдали тесты на коронавирус, и результаты оказались положительными у обоих. 74-летнего президента решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности».

Накануне стало известно, что еще одна сотрудница Белого дома заразилась коронавирусом. Положительный результат получила бывший советник президента США Келлиэнн Конуэй