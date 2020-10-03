В Нагорном Карабахе рассказали о потерях со стороны ВС Азербайджана Фото: REUTERS

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибло свыше трех тысяч азербайджанских военных. Такую оценку пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян, сославшись на данные разведки.

При этом, по его словам, большая часть убитых находится в нейтральной зоне, где для вывоза их тел «ничего не делается».

Напомним, 30 сентября Минобороны Азербайджана сообщало о потерях ВС Армении в ходе боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По их данным, Ереван потерял убитыми и ранеными около 2,3 тысячи человек, а также ликвидировали до 130 единиц бронетехники.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается более тридцати лет. Очередное обострение произошло 27 сентября. Стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Кремль, а также ООН и Минская группа ОБСЕ, призвали каждую из воющих сторон как можно скорее прекратить огонь и сесть за стол переговоров