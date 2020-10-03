Как противостоять коронавирусу, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ослабляет иммунитет к COVID-19. По ее словам, переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекциям, поэтому в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией важно оставаться в тепле.

Кроме того, эксперт напомнила о новизне коронавирусной инфекции, подчеркнув, что крайне затруднительно делать прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости, и отметила необходимость соблюдать все известные меры профилактики.

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, с началом сентября в России снова стало расти число новых случаев заражения коронавирусом. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев предположил, что борьба с инфекцией может затянуться до конца следующего года. Однако эксперт считает, что предстоящие вспышки инфекции не будут сильными, и количество зараженных не будет превышать показатели весны текущего года.