Армения сообщила о сбитых самолетах ВВС Азербайджана в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, армянские силы Противовоздушной обороны сбили три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Изначально пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщил об одном сбитом воздушном судне. «Сегодня в 08:25 на южном направлении сбит самолет противника», - написал пресс-секретарь военного ведомства на страницах своего Facebook.

Позже еще о двух сбитых азербайджанских самолетах заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. «Еще два самолета уничтожены 10 минут назад, упорные бои продолжаются», - сообщил он.

В Азербайджане пока сообщения о сбитых самолетах никак не прокомментировали

Напомним, конфликт на территории Нагорного Карабаха продолжается уже более тридцати лет. Очередное обострение произошло в минувшие воскресенье, 27 сентября. Стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Кремль, а также Минская группа ОБСЕ, призвали каждую из воющих сторон как можно скорее прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров