Коронавирус у Меланьи Трамп: что известно о состоянии здоровья жены президента США

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп сделали тесты на коронавирусную инфекцию, и оба получили положительные результаты.

Жена американского лидера рассказала о состоянии своего здоровья. По ее словам, болезнь у нее протекает со слабыми симптомами.

«У меня легкие симптомы, но в целом я чувствую себя хорошо», - приводит издание New York Times слова первой леди.

Как писал сайт kp.ru, лечащий врач президента США Шон Конли сообщил, что Дональд Трамп чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Однако позже стало известно, что у американского лидера начали проявляться симптомы заболевания - кашель и повышенная температура тела. В Белом доме сообщили, что 74-летнего президента решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности».

Напомним, 1 октября Трамп сообщил о том, что коронавирусом заболела его советница Хоуп Хикс, которая сопровождала американского лидера в предвыборных поездках по стране. Накануне стало известно, что заразились еще несколько сотрудников Белого дома - бывший советник президента США Келлиэнн Конуэй, и руководитель предвыборной кампании президента США Уильям Степинп.