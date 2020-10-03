Армения сообщила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Утром в субботу, 3 октября, Вооруженные силы Азербайджана активизировали наступление на севере и юге Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, на территории соприкосновения в Карабахе идут упорные бои, и армянская армия сдерживает непрекращающиеся атаки.

«Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери», - написала представитель военного ведомства в Facebook.

Напомним, ранее Минобороны Армении сообщило об уничтожении трех самолета Военно-воздушных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Баку пока эти заявления никак не прокомментировали

Напомним, конфликт на территории Нагорного Карабаха продолжается уже более тридцати лет. Очередное обострение произошло в минувшие воскресенье, 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Кремль, а также Минская группа ОБСЕ, призвали каждую из воющих сторон прекратить огонь и сесть за стол переговоров