Список бесплатных лекарств для больных коронавирусом расширили в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболевшие коронавирусной инфекцией москвичи бесплатно получат новые препараты для лечения COVID-19 «Арепливир» и «Коронавир». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что с начала октября столица значительно расширяет программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом.

Как сообщил Собянин в своем блоге, в соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут бесплатно получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». При пневмонии, по решению врача, они получат пульсоксиметры.

Для профилактики осложнений заболевшим коронавирусом со среднетяжелым течением заболевания будут выписывать антикоагулянты, которые препятствуют образованию тромбов (Ривароксабан, Дабигатрана этексилат или Апиксабан). Кроме того, пациентам из групп риска проведут экспресс-тестирование на грипп.

Напомним, в сентябре в российских аптеках появились первые зарегистрированные для розничной продажи лекарства от коронавируса - «Арепливир» и «Коронавир». При этом, как стало известно, цена на Арепливир составляет 12 320 рублей.