Макрон призвал Алиева и Пашиняна прекратить боевые действия

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора французский лидер Эммануэль Макрон призвал с президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прекратить боевые действия, и сесть за стол переговоров.

В свою очередь Алиев отметил, что Ереван всячески срывает переговоры по урегулированию конфликта. «Президент Азербайджана всю ответственность за срыв переговоров и вооруженное противостояние возложил на руководство Армении», - заявили в пресс-службе главы Азербайджана.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашиняна «поблагодарил французскую сторону за принципиальный и конструктивный подход по недопустимости развязывания войны», а также отметили недопустимость вовлечения иностранных боевиков в боевые действия.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Очередное обострение ситуации случилось 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Ранее Макрон вместе с президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сделали совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия в регионе, призывали стороны конфликта к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров