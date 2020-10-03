В Москве вылечили еще 1 069 пациентов с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 069 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на субботу, 3 октября, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 252 тысячи человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек», - сообщила вице-мэр.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в Москве скончались еще 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие коронавирусной инфекции. Общее число жертв заболевания за все время пандемии в столице увеличилось до 5 314 человек. Всего в городе было подтверждено 297 729 случаев заражения, из них 2 704 за 2 октября.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала октября в столице значительно расширяется программа бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом, и теперь заболевшие коронавирусной инфекцией москвичи бесплатно получат новые препараты для лечения COVID-19 «Арепливир» и «Коронавир».