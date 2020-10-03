Доставленный в госпиталь Трамп рассказал о своем самочувствии

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал о своем самочувствие.

«Думаю, всё хорошо! Спасибо всем. Люблю», - написал американский лидер на странице своего Twitter.

О хорошем самочувствие главы Белого дома рассказал и его лечащий врач Шон Конли, который отметил, что американскому лидеру не требуется «дополнительный кислород», но проконсультировавшись со специалистами они решили начать лечение противовирусным препаратом «Ремдесивир»

«Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Ему не нужен никакой дополнительный кислород … Он завершил прием первой дозы [лекарства] и отдыхает», - говорится в заявлении врача, опубликованном у в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Напомним, изначально Конли сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Однако позже стало известно, что у президента начали проявляться симптомы заболевания - кашель и повышенная температура тела. В Белом доме сообщили, что 74-летнего американского лидера решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности».

Как писал сайт kp.ru, коронавирус подтвердился у супруги президента Меланьи Трамп, а также еще у трех сотрудников Белого дома, но все они сообщают, что чувствуют себя хорошо